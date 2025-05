Radici, CdA riapprova bilancio dopo verifica fiscale. Fondi per eventuale contenzioso

Radici Pietro Industries & Brands

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e nei rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, ha. La nuova approvazione è intervenuta ad esito delle attività di approfondimento svolte dalla società con l’aiuto di advisor legali e tecnici esterni in merito agli impatti del processo verbale di constatazione (PVC) ricevuto ad aprile.Il progetto di bilancio di esercizio 2024 e il bilancio consolidato 2024 sono stati integrati al fine di prevedere, in una mera ottica di prudenza, un, destinato a coprire gli eventuali oneri di un eventuale futuro contenzioso. "I professionisti incaricati hanno rilevato che il rischio di soccombenza in tale contenzioso possa essere qualificato, nel complesso, tecnicamente come possibile", si legge in una nota.Di seguito le variazioni dei dati consolidati rispetto a quanto comunicato in data 24 marzo 2025:pari a 1,444 milioni di euro (in luogo di 1,644 milioni), -15,15% rispetto a 1,702 milioni al 31 dicembre 2023);positivo pari a 1,296 milioni (in luogo di 1,496 milioni), +179% rispetto a 0,465 milioni al 31 dicembre 2023);pari a 34,250 milioni (in luogo di 34,450 milioni), +4,3% rispetto a 32,846 milioni al 31 dicembre 2023).