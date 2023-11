Charlie Munger morto a 99 anni. Era "l'architetto" della Berkshire di Buffett

Berkshire Hathaway

(Teleborsa) -, vicepresidente die alter ego di Warren Buffett, è. L'imprenditore e finanziere statunitense è morto martedì in un ospedale della California, ha detto la società in un comunicato. "Berkshire Hathaway non avrebbe potuto essere costruita fino al suo stato attuale senzadi Charlie", ha commentato il CEO Warren Buffett.Berkshire Hathaway,, controlla interamente la Geico, una società tra le prime in America nel settore assicurativo delle automobili, e la Burlington Northern Santa Fe, compagnia ferroviaria statunitense operante nella zona occidentale, e ha partecipazioni in grosse multinazionali in tutto il mondo.Berkshire Hathawaye nei primi nove mesi del 2023 ha registrato un utile operativo di circa 29 miliardi di dollari.Munger era vicepresidente di Berkshire Hathaway e, con azioni valutate a circa 2,2 miliardi di dollari. Secondo Forbes, il suo patrimonio netto complessivo ammontava a circa 2,6 miliardi di dollari.Buffett ha descritto Munger come ildi Berkshire Hathaway. "Il progetto che mi ha dato era semplice: dimentica quello che sai sull'acquisto di attività giuste a prezzi meravigliosi; acquista invece attività meravigliose a prezzi equi", scrisse una volta Buffett in un rapporto annuale.Munger aveva consigliato a Buffett che se avesse voluto costruire una grande azienda sostenibile in grado di sovraperformare gli altri investitori, avrebbe dovuto acquistare società con un solido brand. "", ha detto Buffett della loro relazione.