Usa, al via una convention repubblicana blindata a Milwaukee. Trump: dovrei essere morto

(Teleborsa) - “Non dovrei essere qui, dovrei essere morto". Così in un'intervista al New York Post l'ex presidente e candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti,, ha commentato l'subito in Pennsylvania. “Il medico dell'ospedale ha detto di non aver mai visto nulla di simile, lo ha definito un miracolo”, ha aggiunto Trump. Intanto oggi inizia ala convention repubblicana che sarà blindata. Ilha disposto l'arrivo di decine di agenti in più a Milwaukee che si aggiungeranno ai circa 4mila uomini complessivi già previsti. Trump è arrivato nella giornata di ieri accompagnato dalla moglie Melania.È morto invece l'altro uomo colpito dagli spari dell'attentatore. Si tratta di, un ex comandante dei vigili del fuoco che è morto facendo da scudo alla propria famiglia. “Si è gettato sulla sua famiglia” per proteggerla, ha spiegato il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro.Intanto sono stati trovati nella casa del sospetto attentatoredue “” che sono stati inviati al laboratorio dell'FBI per una valutazione. “L'FBI ha perquisito la casa e il veicolo dell'assassino per raccogliere ulteriori prove. I dispositivi sospetti trovati in entrambi i luoghi sono stati messi in sicurezza dagli artificieri e vengono valutati presso il laboratorio dell'Fbi”, ha fatto sapere l'agenzia in una nota.“È tempo di abbassare la temperatura della politica. La situazione in questo Paese è diventata accesa. È ora di calmarla”, ha detto il presidentenel corso di un discorso dallo Studio Ovale. "Niente è più importante che restare uniti", ha aggiunto. "Lanon può essere un campo di battaglia", ha ammonito. "Non importa quanto siano forti i nostri convincimenti, non devono mai scadere nella violenza. Domani comincerà la, non ho dubbi che criticheranno ciò che ho fatto e offriranno la loro visione per questo Paese, io viaggerò questa settimana per difendere la mia visione del Paese", ha affermato Biden. "Nientenelle nostre strade - ha aggiunto - è così che ladeve funzionare".