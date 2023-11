Banca Profilo, Arepo e TFC concordano proroga per compravendita 29% capitale

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha reso noto chehannopreviste nel contratto preliminare didel 29% del capitale. Arepo è l'azionista di controllo di Banca Profilo, mentre Twenty First Capital è una società di gestione francese di fondi di investimento alternativi e limited partner e portfolio manager del fondo di diritto francese Fonds Archimedes.Lo scorso 22 maggio, Arepo aveva comunicato il raggiungimento di uncondizionato con TFC per la compravendita della Partecipazione, a fronte di un corrispettivo pari a 50,4 milioni di euro, corrispondente a 0,2637 euro per azione (al netto delle azioni proprie in portafoglio), da versare in due tranche di pari importo, rispettivamente alla data di esecuzione della compravendita e un anno dopo la stessa.Nel contesto delle discussioni riguardanti la proroga del suddetto termine, TFC ha comunicato che "sulla base del Piano industriale 2024-26 recentemente approvato da Banca Profilo, unendo l'esperienza, le competenze e la disponibilità di risorse finanziarie del gruppo con l'attuale management della banca, si prevede un, ordinato e sostenibile nel lungo termine"."Particolare focus - si legge in una nota - sarà dedicato all'con mirati inserimenti e sviluppi territoriali, alla componente assicurativa vita e danni tramite una rinnovata offerta di prodotti e l'inserimento di risorse specializzate dedicate alla consulenza assicurativa, alladi realtà operanti nel mondo del private banking e wealth management, e all'evoluzione della piattaforma digitale fintech, anche sfruttando le opportunità attivate dall'intelligenza artificiale".