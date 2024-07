DEA ammessa alle negoziazioni su EGM. Raccolta da 7,9 milioni di euro

Banca Profilo

(Teleborsa) -, società attiva nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nelle regioni delle Marche, Abruzzo e Liguria, ha comunicato chedelle azioni ordinarie e degli warrant sul mercato(EGM).L'ammontare complessivo delriservato a primari investitori istituzionali ed investitori qualificati sia italiani che esteri, è pari a, tutto in aumento di capitale. Il collocamento ha avuto ad oggetto 994.000 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale finalizzato all'ammissione sul mercato EGM ad unfissato in 8 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 8-9,5 euro per azione), cui sono abbinati gratuitamente 994.000 warrant DEA 2024-2027.Ilè composto da 7.854.939 di azioni, di cui 2.965.873 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni e 4.889.066 azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, queste ultime detenute dagli azionisti Astea S.p.A., Odoardo Zecca S.r.l. e ASP S.r.l..Laprevista il primo giorno di quotazione è pari a 62.839.512 euro, di cui 23.726.984 euro è la capitalizzazione riferita alle azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni, con un, includendo anche le azioni a voto plurimo non ammesse alle negoziazioni, del 12,7% del capitale sociale in caso di mancato svolgimento dell'attività di stabilizzazione, ovvero 11,3% del capitale sociale in caso di perfezionamento dell'attività di stabilizzazione attraverso l'acquisto integrale di massime 110.000 azioni proprie.La data diè fissata per il 5 luglio 2024."Il successo di questa operazione conferma la validità della nostra strategia e ci prepara a nuove opportunità di crescita - ha commentato il- La quotazione in Borsa ci mette a disposizione nuovo capitale, necessario per consolidare la nostra posizione tra i leader del mercato e finanziare la crescita sia interna sia per linee esterne. Negli ultimi anni, abbiamo sfruttato al meglio le opportunità di un mercato dinamico, incrementando la nostra crescita. Siamo entusiasti e orgogliosi del successo dell'IPO, e siamo pronti a creare valore nel lungo termine insieme ai nostri nuovi azionisti".Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, DEA èda:(Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Corporate Broker),(Advisor Finanziario),(Specialist).