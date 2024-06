Homizy, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

Banca Profilo

Homizy

ha aumentato aper azione (da 5,26 euro) ilsu, società quotata su EGM PRO e operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living, confermando lasul titolo a "".Gli analisti affermano che la notizia principale dei risultati per il primo semestre 2024 (terminato il 31 marzo 2024) è che sono, poiché Homizy ha ricevuto l'approvazione delle autorità locali. Durante il primo semestre del 2024 gli investimenti in conto capitale sono stati di 1,1 milioni di euro, mentre le vecchie previsioni di Banca Profilo indicavano 22,1 milioni di euro nell'anno fiscale 2024, poiché presumevano che i progetti sarebbero stati completati entro la fine dell'anno fiscale 2024.Banca Profilo ha quindi(9M25) rispetto a prima entro l'anno fiscale 2024, ciò è stato causato da ritardi nell'inizio della ristrutturazione a causa della lentezza del processo di autorizzazione. Ciò influisce sul BS nel FY24, poiché si presume che gli investimenti rimanenti attesi di 22,1 milioni di euro saranno ora parzialmente realizzati nel FY24E (5 milioni di euro) e nel FY25 (17 milioni di euro). Gli investimenti includono anche circa 2,9 milioni di euro di interessi passivi capitalizzati. L'è ora pari a 15,1 milioni di euro nell'anno fiscale 2024 (rispetto ai precedenti 32,5 milioni di euro), il che riduce gli interessi passivi e porta a una perdita netta di 1 milione di euro nell'anno fiscale 2024 (rispetto ai precedenti 2,3 milioni di euro).Nelsono ora visti a 0,5 milioni di euro, rispetto ai precedenti 5,2 milioni di euro, poiché viene ipotizzato un singolo mese di affitto durante il 4Q25 (tasso di occupazione dell'8% rispetto al precedente 90%). Questo è un approccio conservativo per tenere conto del tasso di occupazione potenzialmente inferiore durante il periodo estivo non di punta. Il broker ha inoltre ridotto di conseguenza le spese operative per l'anno fiscale 2025 relative all'attività di noleggio.Banca Profilo ha mantenutoper l'incremento dal, segnato dall'inizio dell'anno scolastico 2025-2026 nel settembre 2025. Cambiamenti minori alla redditività sono principalmente guidati da D&A e interessi passivi.