CDP, 140 milioni a Crédit Agricole Auto Bank per l’acquisto di 5 mila veicoli ecologici da parte di Pmi e Mid-Cap italiane

(Teleborsa) - Favorire l’accesso al credito dellee leper l’acquisto di. Questo l’obiettivo del nuovo bond senior unsecured da 140 milioni di euro collocato in modalità privata dae sottoscritto interamente daper accelerare la transizione ecologica anche nel settore dell’automotive.Nel dettaglio, i fondi resi disponibili da CDP saranno interamente impiegati da Crédit Agricole Auto Bank per nuovi finanziamenti di importo fino ae di durata non inferiore a 12 mesi a sostegno delle Pmi e delle Mid-Cap con sede legale e/o operativa in Italia. Le risorse saranno destinate all’acquisto di oltre 5 milaquali Euro 6D escluso il diesel, modelli elettrici, plug-in hybrid, mild hybrid e a propulsione alternativa (GPL o metano) per il risparmio energetico e almeno il 51% dei fondi sarà destinato alle Pmi.Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma della volontà di CA Auto Bank di guidare la, rendendo l’accesso ai veicoli a zero e basse emissioni sempre più alla portata del maggior numero di persone.Ilè coerente con le priorità individuate dalleche prevedono il rafforzamento del sostegno indiretto agli investimenti e ai piani di crescita delle Pmi favorendone l'accesso al credito come previsto dal Piano Strategico 2022-2024 di Cassa Depositi e Prestiti.