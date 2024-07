Fondazioni, 84% delle partecipazioni nelle conferitarie fa riferimento a banche quotate

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Degli 11 miliardi di euro investiti nelle banche conferitarie da parte delle Fondazioni di origine bancaria, l'83,6% fa riferimento ain Borsa e il restante 16,4% è rappresentato da partecipazioni in. È quanto emerge dal Rapporto annuale delle Fondazioni, curato da Acri è lada parte delle Fondazioni, con 7.357,1 milioni di euro (a valori di bilancio), un valore in linea con l'anno precedente. È seguita dacon 1.225,7 milioni di euro (in crescita di 59 milioni) e Crédit Agricole Italia con 806,1 milioni (in linea con lo scorso anno). Quarto e quinto posto per(392 milioni) e Cassa di Risparmio di Bolzano (364,1 milioni). I dati riportati fanno sempre riferimento ai valori di bilancio e non al fair value.Seguono Cassa di Risparmio di Asti (312,2 milioni),(170,7 milioni), La Cassa di Ravenna (96,6 milioni), Cassa di Risparmio di Fermo (74,2 milioni) e Cassa di Risparmio di Volterra (66 milioni).Tra le, spicca quella in Cassa Depositi e Prestiti (1.736,9 milioni di euro, in linea con lo scorso anno), seguita da quella in Banca d'Italia a quota 628 milioni di euro (in crescita di circa 40 milioni). Terzo posto per la partecipazione in Mundys (precedentemente Atlantia) per 569,8 milioni complessivi. La partecipazione inè al quarto posto (465,5 milioni, diminuita di 51 milioni circa nel corso dell'anno) e quella in Equiter al quinto (206,8 milioni, in linea con l'anno precedente). Tra le prime 10 partecipazioni, anche Carimonte Holding, Fondazione con il Sud, CDP Reti,ed