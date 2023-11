Cina: settore manifatturiero in calo, secondo mese consecutivo

(Teleborsa) - L'registra una contrazione, nel mese di novembre, in Cina. Si tratta del secondo mese di fila di calo per l’indice PMI che si attesta a quota 49,4 punti, al di sotto dei 49,7 punti stimati dal consensus e rispetto ai 49,5 punti di ottobre.Il dato ha confermato la fase di contrazione dell’attività economica, in quanto al di sotto dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra).Debole anche ilcon l’indice PMI servizi sceso, sempre a novembre, a 50,2 punti dai 50,6 di ottobre. L'indicatore è rimasto comunque in fase di espansione, sebbene in calo al valore più basso dal dicembre del 2022.