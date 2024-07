USA, ISM manifatturiero giugno scende a 48,5 punti

(Teleborsa) - Diminuisce l'2024, mantenendosi in fase di contrazione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile.L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato adai 48,7 del mese precedente, risultando anche inferiore alle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 49,2 punti.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene dunque sotto lachiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra le varie componenti dell'indice, quella suisale a 49,3 punti da 45,4, mentre quella sull'scende a 49,3 da 51,1 e la componente relativa aipeggiora a 52,1 da 57 punti.