Kroger abbassa le previsioni di vendita annuali

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha chiuso ildel 2023 conpari a 34 miliardi di dollari, rispetto ai 34,2 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo i carburanti, le vendite sono diminuite dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lesenza carburante sono diminuite dello 0,6%; le Identical Sales sottostanti senza carburante sono aumentate dell'1,0%L'è stato di 912 milioni di dollari (vs 841 milioni un anno fa), mentre l'di 0,88 dollari (vs 0,55 dollari un anno fa)."I risultati del terzo trimestre di Kroger evidenziano la forza e la diversità del nostro modello di business in un, poiché la forte performance del carburante e la crescita delle nostre attività di profitto alternativo hanno supportato la continua crescita degli utili netti rettificati per azione", ha commentato il CEO Rodney McMullen.La societàche le Identical Sales per l', escluso il carburante, cresceranno dallo 0,6% all'1%, rispetto alla sua precedente previsione verso la parte bassa di un aumento dall'1% al 2%.