Stevanato abbassa guidance su utile per impatto dazi. 1° trimestre in crescita

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha comunicato che ildeldel 2025 è aumentato del 9%, raggiungendo i 256,6 milioni di euro, e le soluzioni ad alto valore hanno rappresentato il 43% del fatturato totale. Ilè aumentato di 80 punti base, attestandosi al 27,2%. Ilè aumentato di 100 punti base, attestandosi al 22,4%. L'è stato pari a 0,10 euro, mentre l'utile per azione rettificato è stato pari a 0,10 euro."La solida performance del segmento Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche ha trainato la crescita del fatturato e l'espansione dei margini nel primo trimestre - ha commentato l'- La, che hanno raggiunto il 43% del fatturato nel trimestre. I nostri investimenti in capacità produttiva sono fondamentali per soddisfare le esigenze del mercato, con l'obiettivo di capitalizzare ulteriormente la crescente domanda di farmaci biologici da parte dei pazienti. Sebbene il segmento Ingegneria abbia registrato risultati sostanzialmente in linea con le nostre aspettative, rimaniamo concentrati sul completamento dei progetti legacy in Danimarca. Abbiamo intrapreso azioni decisive e stiamo compiendo progressi operativi significativi, proseguendo con il nostro piano di ottimizzazione aziendale".La società mantiene la sua guidance di fatturato per l'anno fiscale 2025, compresa tra 1.160 e 1.190 milioni di euro, eper riflettere l'impatto previsto dei dazi. Di conseguenza, prevede ora un EBITDA rettificato compreso tra 288,5 e 301,8 milioni di euro (in precedenza tra 293,0 e 306,3 milioni di euro) e un EPS rettificato compreso tra 0,50 e 0,54 euro (in precedenza tra 0,51 e 0,55 euro).