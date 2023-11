Panetta: cautela nella normalizzazione bilancio BCE, evitare danni a economia

(Teleborsa) - "La restrizione monetaria attuata dalla Banca centrale europea (BCE) è stata necessaria" e "lea consolidare la disinflazione", con la durata di questa fase che "dipenderà dall'evoluzione delle variabili macroeconomiche" e "qualora la persistente debolezza dell'attività produttiva accelerasse il calo dell'inflazione". Lo ha affermato, Governatore della Banca d'Italia, a un evento a Roma per raccontare i 60 anni di storia di Iccrea Banca."Occorre, che finirebbero oltretutto per mettere a rischio la stessa stabilità dei prezzi", ha aggiunto.Secondo Panetta, fino a poche settimane fa membro dell'Executive Board della BCE, "èdell'Eurosistema. Dopo aver innalzato i tassi ufficiali a un livello che consentirà di riconquistare la stabilità dei prezzi, una brusca contrazione del bilancio dell'Eurosistema - dopo quella già rapida dei mesi scorsi - avrebbe effetti restrittivi sull'economia che non sarebbero giustificati dalle prospettive dell'inflazione".Un'ampia parte del suo discorso ha riguardato le banche italiane, con l'economista che ha affermato che "nel suo insieme, il" e che "la positiva situazione delle banche conferisce stabilità all'intero sistema finanziario italiano. È un punto di forza per l'economia nel suo complesso, come hanno espressamente sottolineato primarie agenzie di rating internazionali nei giudizi formulati di recente sull'Italia".Secondo Panetta, "il sistema bancario italiano è. Ci si può attendere che nel prossimo biennio la sua redditività si riduca, ma rimanga ampiamente positiva".Il Governatore della Banca d'Italia ha detto "che l'Italia abbia unè noto, come note sono le cause delproblema" e ha sottolineato un "dato fondamentale", ovvero che "la nostra economia soffre da oltre due decenni della, a fronte di un aumento annuo dell'1% nel resto dell'eurozona. Un tale andamento è spiegato principalmente dalla deludente dinamica della produttività totale dei fattori - ossia i guadagni di efficienza derivanti dalle nuove tecnologie, dai miglioramenti organizzativi, dall'innovazione di prodotto e dall'espansione delle imprese più efficienti. In assenza di correzioni, questi andamenti continueranno a condizionare lo sviluppo anche negli anni a venire".Il rilancio dell’economia italiana "passa per un. Date le prospettive demografiche, l’occupazione potrà dare un contributo all’attività economica tutt'al più nullo, anche negli scenari più favorevoli15. La crescita dipenderà quindi dalla capacità di aumentare il prodotto per unità di lavoro".Panetta ha ricordato che "va", perché "un debito elevato sottrae risorse alle politiche anticicliche, agli interventi sociali e alle misure in favore dello sviluppo; accresce il costo dei finanziamenti per le imprese private, riducendone la competitività e l'incentivo a investire; rende la nostra economia e in ultima istanza l'intero paese vulnerabili ai movimenti erratici dei mercati finanziari"."Il- ha aggiunto - Dobbiamo liberarcene evitando gli errori del passato, agendo sia sul fronte della finanza pubblica sia su quello della crescita. Si tratta di un compito non facile, da affrontare tenendo presente l'esigenza di proseguire l'impegno per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno".