CDP, Moody's Analytics migliora di tre punti la valutazione ESG

(Teleborsa) - Migliora per il secondo anno consecutivo la(Environmental, Social e Governance) diIn base all'ultimo ESG Assessment rilasciato da Moody's Analytics,pari a 70/100 nel 2023, con un ulteriore incremento di tre punti rispetto al 2022. A partire da ottobre 2023, CDP si colloca così al terzo posto su 22 società all'interno del settore delle "Specific Purpose Banks & Agencies" europee, mentre si posiziona 33ma su oltre 1.500 società valutate dain tutti i settori a livello europeo e 33ma su oltre 4.600 società valutate a livello globale.L'incremento delè stato ottenuto grazie al miglioramento della performance sia sul fronte ambientale (da 63/100 nel 2022 a 71/100 nel 2023) sia su quello della governance (da 62/100 a 65/100), mentre la valutazione nel profilo sociale è rimasta stabile all'interno della categoria "Advanced" (72/100).Dal punto di vista ambientale, i principali fattori che hanno contribuito al miglioramento del punteggio sono rappresentati dallae dai. Inoltre, in termini di, CDP ha ricevuto un punteggio pari a 96/100, il massimo nel proprio settore di riferimento a livello globale, posizionandosi al primo posto su 30 società. Per quanto riguarda la governance, il progresso è stato trainato principalmente da una maggiore integrazione delle tematiche ESG all'interno del Consiglio di Amministrazione.In relazione alla, Moody's Analytics ha riconosciuto l'impegno profuso da CDP nell'ultimo anno per promuovere la diversità e prevenire le discriminazioni, testimoniato ad esempio dall'aumento della percentuale di figure femminili in posizioni di senior e middle management, in linea con i target fissati dal primo Piano ESG di CDP approvato nel 2022; le misure adottate per la riduzione e il monitoraggio delle disparità salariali; l'impegno per l'aumento della percentuale di donne in posizioni apicali.Iltestimonia l'efficacia delle azioni intraprese da CDP volte a integrare sempre di più i fattori ESG all'interno della propria operatività, come previsto dal Piano Strategico 2022-2024 e in linea con le migliori pratiche adottate dalle istituzioni finanziarie a livello internazionale.