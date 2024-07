Rating ESG, Ethifinance completa l'assessment di Orsero

Orsero

(Teleborsa) -, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica i risultati del rating ESG unsolicited di EthiFinance, relativi alla performance del 2023.Il gruppo indipendente di rating, ricerca e consulenza al servizio della finanza e dello sviluppo sostenibile europeo, dopo l’iniziale fase di assessment, ha assegnato a Orsero un punteggio di 69/100, che si conferma in miglioramento rispetto agli anni precedenti, a testimonianza dell’attenzione della società verso i temi di sostenibilità.Il Rating ESG emesso annualmente da EthiFinance si basa sull’analisi di circa 140 criteri, aggiornati periodicamente in base ai rischi ESG emergenti, e suddivisi in 4 aree: Ambiente, Sociale, Governance e Stakeholder esterni (ESG-ES). Il risultato di Orsero, ottenuto grazie ad un miglioramento nella gestione di tre delle quattro aree oggetto della valutazione, si colloca al di sopra della media delle 128 aziende appartenenti al settore dei beni di prima necessità., ha commentato così: “Il risultato del Rating ESG di Orsero da parte di EthiFinance. Crediamo fermamente che la crescita del business debba essere accompagnata da un forte senso di responsabilità. Per questo motivo,interessati sui temi di sostenibilità”.