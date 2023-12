Giappone, manifattura ancora in frenata a novembre

(Teleborsa) -in Giappone a novembre. L'indice PMI manifatturiero elaborato da, pubblicato da S&P Global, indica un valore di 48,3 punti, rispetto ai 48,7 punti di ottobre. Il dato è rimasto in fase di contrazione per il sesto mese consecutivo.L'indicatore resta così al di sotto della, linea di demarcazione tra fase di contrazione – valori al di sotto – e di espansione – valori al di sopra.Le stime degli analisti erano per un livello a 48,1 punti.