Kalós-Callas: collage: spettacolo musicale al Teatro Palladium per i 100 anni di Maria Callas

(Teleborsa) - Prossimo alla sua prima rappresentazionespettacolo dedicato alla divina. Il 2 dicembre 2023, infatti, si celebrano idel celebre soprano: una figura iconica del Novecento italiano, rivoluzionaria sotto molti punti di vista, dal canto alla moda, passando per il ruolo delle donne nella nostra società.In occasione del centenario dalla sua nascita, ilha contribuito alla realizzazione diper riscoprire questo personaggio, sostenendo l’organizzazione di convegni, spettacoli e eventi. Fra questi anche il progettociclo di eventi curato dae promosso dallain collaborazione con i corsi di laurea Dams dell'Università Roma Tre e dell'Università di Teramo, e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo (progetti speciali Musica 2023) e con il supporto del Municipio VIII di Roma Capitale."Il progetto Callas Cantata - spiega, presidente della Fondazione Roma Tre Teatro Palladium - nasce per celebrare il centenario della nascita del celebre soprano, in linea con l’attenzione che l’Università di Roma Tre e il Teatro Palladium da anni dedicano a questo importante personaggio della storia dell’opera lirica e della cultura del Novecento tout court che è Maria Callas".L’evento è composto da une dalla rappresentazione dell’alle ore 20:00, appositamente commissionata ai compositorie al poeta, autore del testo ispirato alla biografia della cantante, ed eseguita dalla voce registrata diaccompagnata da Roma Tre Orchestra, dal sopranoe dal baritono, curatore del progetto, parla dei motivi che hanno portato alla nascita di uno spettacolo musicale in onore di Maria Callas: "Abbiamo pensato di prendere Maria Callas come esempio per rivendicare l’importanza del canto nel mondo contemporaneo. È difficile cantare liberamente, dare libero sfogo ai sentimenti con il canto dopo la fine della lirica come genere popolare. Il canto in forma parcellizzata e ridotta si è rifugiato nella canzone, ma il canto d’arte oggi è diventato una citazione culturale, quasi sparito nella musica contemporanea".è d’altronde molto vicina al ricordo di Maria Callas da anni. Luca Aversano e Jacopo Pellegrini hanno organizzato nel 2007 un convegno internazionale, da cui prende le mosse il volumeche racconta la parabola spettacolare di un’artista che conobbe un’ascesa rapida, non priva di riconoscimenti, fino a una malinconica discesa verso una morte avvolta nel mistero. Un volume che vedrà unaper continuare a celebrare un personaggio importante del passato e che, grazie alla sua memoria, può contribuire ad avere ancora un impatto sulla società di oggi. Lo stesso motivo per il quale il Ministero della Cultura continua a credere in progetti che riscoprono e valorizzano il patrimonio culturale che porta con sé Maria Callas.