Tecnologia, arte e cultura: l’imprenditoria musicale riparte da qui

(Teleborsa) - Dal 2022è tornata ad essere laorganizzati nella Capitale: ciò non accadeva da oltre un decennio, periodo durante il quale Milano ha trionfato. Gli ottimi risultati ottenuti da Roma si devono a importanti sforzi dell’amministrazione congiuntamente ad una serie dimossi dalla passione per la musica, per la propria gente e con una missione importante:Con questo intento, ha organizzato il, con una programmazione molto ricca che prevede non solo musica di altissima qualità (), ma anche attività ricreative, immersione totale nella natura, arte, videomapping, installazioni, interattività, incontri su ambiente e sostenibilità, con possibilità di campeggiare a due passi dal mare.nellafarà da cornice al festival che ancora mancava a Roma e per l’occasioneha approfondito il discorso, analizzando con occhio critico i rischi - anche economici - legati all’organizzazione di un evento così grande.L'idea dietro SUPERAURORA è quella di creare un evento che unisca musica, arte ed energie positive all'interno di un parco verde ricco anche di storia, in un'esperienza unica e immersiva. Il nome "SUPERAURORA" richiama l'immagine di un'alba spettacolare, un nuovo inizio che porta con sé qualcosa di nuovo che non esisteva ancora a Roma all'interno del panorama degli eventi. Volevamo un nome che evocasse la bellezza e l'entusiasmo di un nuovo giorno, proprio come il festival intende offrire un'esperienza fresca e vibrante ai suoi partecipanti.Sì, ci siamo ispirati a grandi festival internazionali come Coachella, Glastonbury e LollaPalooza, che offrono un'esperienza a 360 gradi ai partecipanti. Volevamo portare quel tipo di evento in Italia, dove la musica, l'arte e la cultura si fondono in un contesto naturale. Il percorso che ci ha portato qui è stato guidato dalla nostra passione per la musica e dalla volontà di creare un evento che non fosse solo un concerto, ma un'esperienza totale che includesse anche incontri, attività ricreative e un'attenzione particolare alla sostenibilità.Crediamo che l'Italia e in particolare Roma abbia un enorme potenziale per ospitare eventi di questo tipo, grazie alla sua storia ricca di cultura e bellezze naturali. Importare questi format ci permette di offrire al pubblico italiano e internazionale un'esperienza unica senza dover viaggiare all'estero. Inoltre, vogliamo contribuire a mettere Roma e l'Italia sulla mappa dei grandi festival internazionali, mostrando che possiamo organizzare eventi di altissimo livello in contesti mozzafiato. I festival internazionali come quelli già citati sono molto frequentati dagli italiani ed è assurdo che nel nostro Paese non ci siano molti eventi del genere. É vero, è molto complicato organizzare un evento così, ci sono tanti rischi, economici, la burocrazia, vincoli di ogni genere, le difficoltà logistiche e una parte della cittadinanza che non comprende appieno le potenzialità del Turismo musicale e il valore reale che questo crea. Di solito nella nostra città ci sono più eventi orizzontali, rassegne che durano tutta la stagione estiva, mentre il nostro obiettivo è creare un evento che riesca ad entrare e colpire la gente fin nel profondo dell'anima grazie alla musica che è uno degli elementi ancestrali più forti ed evocativi che abbiamo. Milano è cresciuta tantissimo negli ultimi anni a livello di numero di turisti legati agli eventi e a Roma spesso ci "accontentiamo" delle bellezze archeologiche, architettoniche e paesaggistiche senza pensare che un evento come un festival può essere un acceleratore incredibile.La sfida principale è quella di creare eventi che siano più di semplici concerti, offrendo esperienze che coinvolgano il pubblico a diversi livelli. I giovani oggi cercano qualcosa di più immersivo e interattivo, un rituale diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati. La nuova imprenditoria musicale deve essere innovativa, capace di integrare tecnologia, arte e cultura in un unico evento, creando un ambiente in cui le persone possano non solo ascoltare musica, ma anche socializzare, partecipare ad attività ricreative e vivere esperienze significative. La sfida negli ultimi anni si basa sugli artisti che si riescono a coinvolgere, spesso però proprio come nel mondo del calcio con i giocatori più talentuosi c'è una corsa a scoprire il fenomeno del momento con il rischio che il costo di un cantante o musicista triplichi nel giro di pochi mesi. Dal mio punto di vista un altro punto fondamentale è il camping come ulteriore momento di aggregazione, perché vivere uno spazio nella sua interezza per due o più giorni offre delle prospettive diverse e permette di conoscere meglio determinate persone, artisti, culture creando anche in questo caso un valore immateriale importantissimo e non misurabile.Assolutamente sì. La nostra line-up è stata curata per includere alcuni dei migliori artisti internazionali e italiani, con l'obiettivo di fare di SUPERAURORA un appuntamento imperdibile anche per chi risiede fuori da Roma e dall'Italia. Vogliamo che Roma torni ad essere una capitale culturale e musicale di primo piano. Un evento di questa portata aiuta a riportare l'attenzione sulla città, attraendo visitatori da tutto il mondo e contribuendo a rivitalizzare la scena musicale e culturale locale.La location storica del Castello Chigi e la Pineta di Castel Fusano aggiungono un valore inestimabile al festival. Non solo offrono uno scenario mozzafiato che arricchisce l'esperienza visiva e sensoriale dei partecipanti, ma portano anche un senso di storia e cultura che eleva l'evento. La combinazione di musica moderna e contesto storico crea un contrasto affascinante e rende il festival un'esperienza unica e memorabile. Per questo motivo mi sento di ringraziare la famiglia Chigi che è stata subito molto sensibile e ricettiva rispetto all'evento, contribuendo ad aggiungere grande valore al progetto. Non è una cosa scontata da una famiglia nobile che ha fatto la storia di questo nostro Paese perché spesso in contesti simili si preferisce coltivare il proprio orticello senza pensare a quello che un progetto come SUPERAURORA può dare alla vita culturale ed economica della nostra Città.