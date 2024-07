Cultura volano dell’economia di Roma e della periferia: il teatro è vivo

(Teleborsa) - L’amministrazione capitolina continua a mettere in campo ingenti fondi per azioni mirate sul territorio volte addurante tutto l’anno mantenendola comunque accessibile. Roma Capitale ha destinato circaalle associazioni vincitrici dell’avviso pubblico biennalee deutilizzando fondi concessi dal Ministero della Cultura, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo nel 2024.Si inserisce perfettamente in questo contesto, il Festival multidisciplinare organizzato dae promosso da Roma Capitale, inserito nella rassegna, che oramai da otto anni porta i romani ad Ostia proponendoQuest’anno torna a casa con 20 eventi di. Tra ile ilil Teatro del Lido ospiterà i finalisti diPippo Ricciardi, Raffaello Corti e Susanna Cantelmo;, con il suo nuovo, esilarante monologo di stand up comedy, sold out in tutta Italia dal titolo "Ananassy Baby, attesissimo dal pubblico di Ostia con il suo best of "Abbasso Daniele Parisi 2024" eche debutterà con l’ultimo capitolo della trilogia delle terapie "Terapia intensiva – Beata Ignoranza".E ancora spazio agliabbinati a, flamenco per bambini, costruzione di maschere e burattini.Ilsi conferma dunque mirabile esempio di comefacciano dae siano in grado di contribuire al rilancio economico delle periferie puntando su un programma di eccellenze e grandi talenti.Prima del copioso finanziamento per foraggiare gli eventi dell’estate romana 2024, nel 2023 l’amministrazione aveva stanziato 600 mila euro per supportare l’iniziativa dei carnet di 6 ingressi al cinema e 3 ingressi a teatro al prezzo di 25 euro dopo il successo degli anni precedenti. Il Sindaco Gualtieri aveva commentato per l’occasione che ", ma anche di svago e di aggregazione. Renderli più accessibili a tutti è una scelta che piace ai cittadini e che Amministrazione comunale, Camera di Commercio e associazioni del settore portano avanti insieme".Più recentemente, all’incontro "Grandi eventi: una ricchezza culturale ed economica per il Paese" organizzato dall'International Corporate Communication Hub a Roma,, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, ha riflettuto sul fatto cheturistiche del 2023. Nel primo quadrimestre del 2024 si è infatti registrato un incremento del 7,52% degli arrivi e del 5,36% delle presenze rispetto all'anno precedente.Questo successo è attribuito - secondo l’Assessore Onorato - a unache rendono Roma una città più dinamica e attraente, non solo per i suoi siti archeologici e monumenti, ma anche per eventi sportivi, musicali e culturali.Sempre a margine della stessa manifestazione, la presidente di Enit,, ha fatto sapere che "i grandi eventi, soprattutto nei piccoli borghi, sono un driver fondamentale per riuscire ad ottenere i grandi obiettivi che sonoche è l’Italia".Dunque, destagionalizzare e decongestionare le grandi mete significa, sul territorio laziale, sfruttare, con Ostia protagonista assoluta die adatta al pubblico di tutte le età e tutti i gusti, e in grado di coinvolgere persino i più piccoli in laboratori e attività artistiche atte a sviluppare fantasia, creatività e immaginazione, a rafforzare la socializzazione e consolidare il senso di comunità.