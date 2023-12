Vantea SMART, stipulata con Banca IFIS cessione credito IVA da 4,5 milioni

Vantea SMART

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha comunicato che ha stipulato conun atto direlativo all'anno 2022, pari a"Avevamo già illustrato l'orientamento dell'azienda verso un incremento della disponibilità finanziaria, anche mediante lo smobilizzo di crediti fiscali, per finanziare lo sviluppo di alcuni asset aziendali - ha commentato l'- L'operazione con Banca IFIS rientra pertanto nel solco di quanto già avviato nel precedente esercizio. Ildegli asset per la determinazione delle risorse da assegnare.Il pagamento è: 90% entro 15 giorni dalla stipula; 338.516,99 euro, se il rimborso avverrà entro il 31/01/2024; 241.797,85 euro, se il rimborso avverrà entro il 15/05/2024; 96.719,14 euro, se il rimborso avverrà entro il 30/09/2024; zero, se il rimborso avverrà oltre.