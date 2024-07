Euronext Growth Milan, 33% delle società comunica aspetti ESG su base volontaria

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2024, su un totale di 206 aziende, sono 68 leche forniscono un'in un documento specifico, ovvero il 33% del mercato, con una capitalizzazione complessiva di 3.358 milioni di euro, pari al 41,9% della capitalizzazione totale del mercato EGM. Sono i dati dell'ultima ricerca di CFO SIM sul tema.Il calcolo tiene conto delle aziende che hanno pubblicato uno dei seguenti documenti rispetto all'anno fiscale 2022 e/o all'anno fiscale 2023:Sebbene un campione così ristretto non possa ancora essere considerato realmente significativo, delle 68 aziende con profilo ESG considerate, il 31% opera nel settore, seguito da(25%),(16%) e(6%).Sono inoltre 20 leattualmente quotate su Euronext Growth Milan, (quasi il 10% del totale) con una capitalizzazione complessiva di 658 milioni di euro. In linea con le statistiche sulle aziende che rendicontano sugli aspetti ESG, la panoramica settoriale mostra che il 40% delle aziende Benefit opera nel settore Technology (8), mentre le altre aziende sono distribuite tra Industrial (3), Consumer Staples (2), Consumer Discretionary (2), Financial (2), Basic Material (1), Utilities (1) e Healthcare (1).Inoltre, 6 aziende hanno ottenuto la).