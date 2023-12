Australia, banca centrale lascia tassi invariati al 4,35%

(Teleborsa) - La(RBA) ha, come atteso dagli analisti. Il mese scorso, il Consiglio aveva aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, dopo un periodo di quattro mesi in cui li aveva mantenuti stabili al 4,10%. Questa decisione rifletteva l'opinione del Consiglio secondo cui i progressi nel riportare l'inflazione nell'intervallo obiettivo del 2-3% sembravano più lenti rispetto alle previsioni precedenti."Le limitatesull'economia nazionale dopo la riunione di novembre sono state sostanzialmente", ha affermato oggi la governatrice Michele Bullock."Tassi di interesse più elevati contribuiscono a stabilire un equilibrio più sostenibile tra domanda e offerta aggregata nell'economia - ha spiegato - L'dei tassi, compreso quello del mese scorso,"."Permangono- ha aggiunto - Sebbene ci siano stati segnali incoraggianti sull'inflazione dei beni all'estero, l'inflazione dei prezzi dei servizi è rimasta persistente e lo stesso potrebbe verificarsi in Australia".