Cina, mossa a sorpresa dalla banca centrale: taglia i tassi LPR

(Teleborsa) - La Banca centrale cinese (Pboc) ha deciso a sorpresa dial 3,35%, il, il parametro di riferimento per la maggior parte dei prestiti alle imprese e alle famiglie, per sostenere la fragile economia del Paese.La mossa arriva a pochi giorni daldel Partito comunista dedicato alle politiche economiche. La PBOC ha anche deciso di limare ilal 3,85%, dopo il taglio di 25 punti base di febbraio: si tratta del benchmark dei mutui immobiliari.Si tratta di una mossa a sorpresa, in quanto gli analisti avevano previsto che la PBOC avrebbe lasciato i tassi invariati.