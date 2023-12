Open innovation, CA Auto Bank e I3P presentano Digital Factory

(Teleborsa) -, la banca della mobilità attiva in 19 Paesi, elanciano, la nuova piattaforma di open innovation rivolta a startup e PMI italiane e internazionali. L'iniziativa ha l'obiettivo di ricercare le migliori soluzioni e tecnologie innovative per la trasformazione digitale della Banca. I progetti da presentare dovranno rientrare in uno o più dei seguenti ambiti: banking, digitalizzazione e intelligenza artificiale, mobilità e sostenibilità. Le società migliori saranno coinvolte in un percorso di sperimentazione sul campo, tramite lo sviluppo di un Proof-of-Concept (PoC) finalizzato a perfezionare i processi di innovazione già in corso in CA Auto Bank.L'iniziativa fa parte di, il programma europeo del gruppodedicato alle startup e focalizzato sull'open innovation. Digital Factory si inserisce in un settore in cui l'evoluzione tecnologica ha portato a nuove esigenze dei consumatori, aprendo importanti opportunità di crescita e sviluppo dei servizi offerti. Digitalizzare significa adattare tutti i processi aziendali all'era digitale, in cui la velocità e l'efficienza operativa rivestono ruoli sempre più cruciali. In questo scenario, la carica innovativa delle startup e PMI può portare a un'ulteriore accelerazione verso una crescita responsabile e la creazione di valore per il pianeta.Lafa seguito alle omonime iniziative lanciate nel 2020 e nel 2022, che hanno portato a collaborazioni di successo con startup innovative come Stip e Reefilla. Queste due giovani realtà imprenditoriali, nate in Italia e sviluppate in un'ottica internazionale, oggi supportano CA Auto Bank nel rinnovamento della gestione del proprio customer service, facendo leva rispettivamente sull'intelligenza artificiale e su nuove esperienze d'uso dedicate alla mobilità elettrica."Il lancio della nuova Digital Factory – ha affermato– ci offrirà un supporto cruciale nella ricerca di soluzioni all'avanguardia per clienti e partner, con cui dare nuova linfa al percorso di innovazione continua avviato da CA Auto Bank. Abbiamo grande fiducia e aspettative verso il ruolo e la carica innovatrice di startup e PMI: il loro contributo sarà determinante per la nostra Banca, da sempre protesa all'evoluzione e al futuro"."Le startup costituiscono oggi una fonte di innovazione di assoluto valore anche per le realtà corporate, come CA Auto Bank, che già implementano la digitalizzazione e l'integrazione di strumenti tecnologici all'avanguardia. Attraverso Digital Factory, – ha commentato– l'incubatore I3P offrirà la propria ampia esperienza in materia di open innovation al fine di creare numerose occasioni concrete di collaborazione e sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel corso dei prossimi anni".