Pirelli, upgrade di UBS a Buy con incremento target price

UBS

Pirelli

Michelin

Pirelli

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno migliorato lasu, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, a "" da Hold", con unche è stato incrementato aper azione (dai precedenti 5 euro).La revisione sull'azienda italiana è arrivata nell'ambito di una. In particolare, il prezzo obiettivo suè stato alzato a 37 euro (da 36 euro) con un "Buy" confermato.Le azioni dihanno subito, attestandosi a 4,74 euro nei primi minuti di contrattazione, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,778 e successiva a quota 4,89. Supporto a 4,666.