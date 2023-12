Sondaggio di PayPal rileva nuove abitudini natalizie: il 25% della Generazione Z acquista regali in anticipo

(Teleborsa) - Le tradizioni natalizie in Italia si stanno evolvendo e nonostante il 69% degli italiani riconosca l’impatto dell'inflazione sui propri piani per le vacanze, le tradizioni rimangono resilienti. Il 34% ha dichiarato di acquistare regali solo per alcuni membri della famiglia, il 27% ha fissato limiti di budget per i regali e il 10% ha deciso di rinunciare allo scambio di doni. Allo stesso tempo, la sostenibilità e l'etica giocano un ruolo significativo, con il 7% che opta per regali esclusivamente sostenibili ed etici.Come si legge nel report,o, con 1 su 4 che pianifica i propri acquisti dei regali durante eventi come il. Tuttavia, il 19% sceglie di acquistare regali per se stesso, mentre il 14% partecipa a regali di gruppo. C'è una forte propensione verso la sostenibilità e l'etica, poiché il 10% acquisterà regali sulla base di questi principi. Anche le donazioni e le cause sociali giocano un ruolo significativo nella scelta del regalo (7%). Per quanto riguarda le tradizioni natalizie, il tempo trascorso in famiglia rimane di grande valore (61%), ma l'addobbo dell'albero è al primo posto con il 62%, seguito dai momenti dedicati alle decorazioni (47%).Con l'avvicinarsi delle festività è chiaro che le tradizioni natalizie in Italia si stanno evolvendo per allinearsi a degli ideali più contemporanei, enfatizzandone il significato, la sostenibilità e la creatività. Negli ultimi anni, le questioni etiche e la volontà di evitare consumi eccessivi hanno influenzato le scelte degli italiani quando si è trattato di acquistare i regali di Natale. Infatti, iPer quanto riguarda le nuove tradizioni emergenti negli ultimi 2-3 anni, si nota un crescente interesse per le decorazioni "", indicato dal 20% degli intervistati. Rispetto alle scelte del regalo, il 19% preferisce concentrarsi su regali etici e sulla riduzione delle decorazioni. In linea con questa tendenza, tra la Gen Z, il 21% ha ridotto i regali per motivi etici, ma rimane particolarmente entusiasta di godersi i film tradizionali o gli spettacoli natalizi (25%), oltre a partecipare agli scambi di regali "Secret Santa" (22%)."Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, sia sotto l’aspetto economico che sociale, la voglia degli italiani di festeggiare il Natale non si è affievolita, anzi, ha posto ancora più enfasi sui temi etici e di sostenibilità, in particolare tra la Gen Z", ha dichiarato"Qualcosa che possiamo osservare grazie all'enorme successo di, lo strumento di PayPal dedicato alle piccole donazioni. Inoltre, la propensione della Gen Z a pianificare i propri acquisti natalizi è in linea con l'esigenza generale di flessibilità, una domanda che strumenti come Buy Now Pay Later possono soddisfare durante tutto l'anno, non solo durante le festività natalizie".