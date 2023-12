Brown-Forman rivede al ribasso le stime annuali, titolo crolla

Brown-Forman

(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,15%.Il produttore del Jack Daniel's ha rivisto al ribasso i target per l'esercizio fiscale 2024 dopo un trimestre inferiore alle attese. Le vendite nette su base organica annuali sono ora attese in crescita tra il 3% ed il 5% contro l'incremento del 5-7% indicato nella precedente guidance.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 58,43 USD. Possibile una discesa fino al bottom 54,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 62,72.