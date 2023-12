Deandreis (SRM): porti sono strumento geopolitico, Italia sfrutta posizione nel Mediterraneo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ", basti pensare che fino a qualche anno fa si parlava della Via della Seta cinese e si portava l'esempio dell'acquisizione del porto del Pireo, e poi i cinesi non hanno solo quello ma sono presenti un po' in tutti i porti del Mediteranno. È l'esempio di cosa vuol dire un'influenza geopolitica, perché quando la Cina ha un controllo diretto di terminali che servono la dimensione economica e quindi anche quella energetica c'è una dimensione anche geopolitica". Lo ha affermato, Direttore Generale di(Centro Studi collegato al Gruppo), durante la presentazione del quinto MED & Italian Energy Report "Per l'la- ha spiegato - I porti italiani sono più vicini alla sponda Sud ed Est, anche perchè la punta del nostro Paese è più vicina al Mediterraneo orientare rispetto a quello occidentale, quindi siamo proiettati vero lo strategico Canale di Suez. Nella misura in cui l'Italia diventerà ponte energetico oltre che logistico con i porti, aumenterà il suo peso geopolitico".Quando gli è stato chiesto l'esempio di porti strategici italiani, Deandreis ha detto che ", un porto che serve non solo il Nord Est d'Italia ma paesi come Ungheria, Austria e regione strategiche della Germania come la Bavaria. E la gran parte delle forniture energetiche di queste aree vengono dal porto di Trieste"."Ain Sicilia arrivano le pipeline e i porti siciliani sono grandi porti dove c'è l'- ha proseguito - Noi siamo anche grandi esportatori di oil & gas, che può sembrare sorprendente, perché siamo grandi raffinatori. Anche se l'obiettivo è quello del net zero, prima o poi questo comparto dovrà riconvertirsi".