"Italian Maritime Economy", SRM: commercio via mare aumentato del 2,2% nel 2023

(Teleborsa) - Il commercio via mare globale è aumentato del 2,2% nel 2023 raggiungendo 12,3 miliardi di tonnellate e crescerà del 2,4% al 2024 e del 2,6% al 2025. La situazione nel Mar Rosso non interrompe il flusso dei trasporti marittimi. Il Mediterraneo è sempre protagonista: il consensus sulle stime prevede, nonostante i conflitti, una crescita media annua al 2028 dei traffici container del Mediterraneo di poco più del 3% contro il 2,5% della media Mondo. È quanto emerge dall'intitolato quest'annopresentato questa mattina dapresso le Gallerie d'Italia di Napoli.Il Rapporto – realizzato anche grazie al contributo del– analizza nella prima parte le dinamiche congiunturali che interessano il settore e si sofferma sugli impatti generati dalle tensioni nel Mar Rosso su rotte, noli, costodelle materie prime e, più in generale sulla fluidità delle catene logistiche globali con particolare riferimento ai traffici Mediterraneo-Far East e viceversa. Il volume contiene inoltre approfondimenti e casi studio realizzati dai partner nazionali e internazionali delle dellasui temi dell'innovazione, della sostenibilità, e dei nuovi modelli portuali, cone la diffusione dell'idrogeno nei porti. Un saggio specifico, dedicato alleè stato curato da uno dei giovani della community #Meets4Future di SRM per dare rilievo anche ad analisi ed elaborazioni realizzate da ricercatori esordienti."Gli studi di SRM – ha affermato– sono ormai un punto di riferimento per gli operatori, anche perché l'economia marittima è un ottimo punto di osservazione per analizzare e comprendere le dinamiche globali. Intesa Sanpaolo è l'unica banca italiana ad avere un centro studi specializzato su queste tematiche che rivestono grande rilievo per il futuro del nostro Paese e dell'Europa. Ne siamo orgogliosi: ci consente di supportare gli operatori del settore, ma anche di agire con lungimiranza nelle nostre scelte operative. Così come siamo orgogliosi della decisione di sostenere la ZES Unica per il Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate per il Centro-Nord. Per l'insieme di tali Zone, il nostro Gruppo ha destinato un plafond di 10 miliardi, dedicato a finanziare gli investimenti per lo sviluppo del sistema 'industria – porti – logistica'". "L'economia marittima – ha dettoin video collegamento, alla presentazione a Napoli da parte di Srm del nuovo Rapporto 2024 – è un pilastro strategico per tutta l'economia italiana. Insieme alla logistica vale quasi il 10% del PIL nazionale e il 12% del PIL europeo. In termini di commercio internazionale, il trasporto marittimo muove tra l'85 e il 90% dei volumi degli scambi del mondo. I soli porti italiani movimentano circa mezzo miliardo di tonnellate di merci all'anno, oltre 70 milioni di passeggeri e 338 miliardi di import export"."Con questo rapporto SRM – ha detto– si conferma protagonista nell'analisi dell'economia marittima, uno dei pilastri su cui si regge l'insieme del sistema produttivo nazionale ed europeo poiché è soprattutto attraverso shipping, portualità e logistica che si muove l'import-export nazionale ed europeo. Inoltre, questo settore guida il processo di transizione energetica. I porti, infatti, stanno sempre più diventando degli Hub energetici, mentre lo shipping con la sfida dei carburanti alternativi e la logistica attraverso l'intermodalità, stanno stimolando gli investimenti 'green' nel nostro Paese. Tutto questo ha inoltre una crescente dimensione geopolitica: energia, portualità, logistica, import-export, Suez, crescita di Cina e Asia nel Mediterraneo. Tutti aspetti che toccano rilevanti interessi strategici e costituiscono l'opportunità di affermare il ruolo dell'Italia e del Mezzogiorno al centro del Mediterraneo".. Il traffico marittimo a corto raggio, ha registrato il datopiù intenso di sempre a livello europeo nel Mediterraneo con quasi 600 milioni di tonnellate movimentate.Permangono, tuttavia, ancora tensioni. Tra gennaio e giugno 2024 isi sono ridotti a 37 passaggi dai 71 dell'anno precedente. A risentirne di più sono state le navi Container (-69% dei passaggi), le Car Carrier (-84%) e le LNG (-93%).secondo il Drewry World Container Index (DWCI) il valore del nolo sui container ha superato i 5.100 dollari il 20 giugno 2024; in aumento di oltre il 233% in un anno.I primi 20 vettori marittimi container al mondo hanno quasi raddoppiato la loro quota di mercato, passando dal 48% 2012 al 91% del 2024. I processi di integrazione verticale (M&A nell'ambito della filiera) hanno visto la realizzazione di 5 miliardi di investimenti nel 2023.L'utilizzo di carburanti alternativi ha continuato a progredire, con il 6,5% della flotta in navigazione in grado di utilizzare nuovi propellenti meno inquinanti. Percentuale che raggiungerà il 25% al 2030. Il 50,3% di tutti gli ordini a luglio 2024 è relativo a navi che utilizzano combustibili alternativi (nel 2017 questa quota era solo del 10,7%). I porti e lo shipping italiani sempre protagonisti: il 28% dell'import/export in valore e il 50% in quantità utilizza la nave; Ro-Ro eccellenza italiana con una crescita del 56% nel decennio.Il 47% del traffico marittimo del Paese passa attraverso i portidelle regioni del sud.sono necessari investimenti per 80 miliardi di euro per far diventare l'Europa un modello portuale più efficiente e più green.