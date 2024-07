Porti, Mit: pronti 41 milioni di euro per le Autorità di Sistema Portuale

(Teleborsa) - Sono stati ripartiti, con decreto del vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti,, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze,destinati a lavori per il miglioramento della competitività deie per rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno degli stessi.Le risorse sono state assegnate a ciascunaper una quota parte dell'80% - pari a 32,8 milioni - con un criterio proporzionale all'imposta sul valore aggiunto effettivamente prodotta in ciascun sistema portuale e per il restante 20% - pari a 8,2 milioni - secondo uninversamente proporzionale all'imposta prodotta in ciascun porto.