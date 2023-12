Donne e Denaro, è ora di parlarne: uno spettacolo per promuovere l'indipendenza finanziaria

(Teleborsa) - Sono trascorsi pochi giorni dal, data in cui si celebra la: un' occasione per ricordare che laha tanti volti,troppo spesso sottovalutata ma largamente diffusa, una forma subdola di sopraffazione, definita come l'insieme diemerge, infatti, che il 49% delle donne intervistate ha subito violenza economica almeno una volta nella propria vita. Tra le donne separate o divorziate la percentuale sale al 67%, tra queste il 27% afferma di avere subito decisioni finanziarie prese dal partner senza essere stata consultata prima. Ancora numeri, tutt'altro che incoraggianti: in Italia il 37% delle donne non possiede un conto corrente, il 40% tra i 25 e i 64 anni non ha alcuna autonomia economico-finanziaria. Come se non bastasse, con la pandemia ilrispetto al quale però - come detto - c'è ancora poca consapevolezza: basti pensare che appena il 59% dei cittadini la considera una forma di violenza "molto grave", nonostante sia la forma più diffusa di violenza (38%) dopo quella psicologica (89%) e quella fisica (68%) secondo l'ultima indagine Ipsos del 2021.Proprio nell'ottica di aiutare a superare le considerazioni negative sulle donne e la loro gestione del denaro, diffondendo, al contempo, maggiore consapevolezza sull’importanza dell’inclusione e dell’indipendenza finanziaria, per tutti, senza discriminazioni e differenze di genere, l’economisthanno realizzato, insieme, lche ha debuttato lo scorso 28 ottobre, in scena già supresso ilprendendo spunto dal libro della Rinaldie riflettendo sulle discriminazioni di genere legate a come donne e uomini affrontino in maniera differente il tema denaro: una conferenza spettacolo in cui le due protagoniste intrecciano dati economici alle storie di quattro “personagge” per raccontare le difficoltà quotidianeLo- a- è stato promosso da(in collaborazione con equonomics e LAQ Prod ) e conferma