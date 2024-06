FTSE MIB, retribuzione media CEO a 4,2 milioni di euro. Componente variabile al 69%

(Teleborsa) - Ladell'è di circa 4,2 milioni di euro nelle grandi(ovvero quelle inserite nel FTSE MIB), 1,9 milioni di euro nelle società di medie dimensioni (Mid Cap) e 0,7 milioni di euro nelle piccole imprese (Small Cap). È quanto emerge dal Rapporto Assonime sulla Corporate Governance.Circa il 41% della retribuzione totale degli "amministratori delegati puri" è rappresentato da una, circa il 36% da bonus e partecipazione agli utili (retribuzione variabile in contanti), il 21% dal fair value della remunerazione basata su azioni, con il 2% dovuto a fringe benefit e compensi simili. La composizione della remunerazione complessiva è più orientata verso componenti variabili nelle grandi aziende (69% nel FTSE MIB, 56% nelle Mid Cap e 33% nelle Small Cap).La remunerazione degli "amministratori delegati puri" varia anche a seconda del settore e dell'assetto proprietario dell'azienda. La loro remunerazione è leggermente più alta (9%) nelle grandirispetto alle altre grandi imprese: in questo caso il confronto è limitato alle sole grandi imprese, considerando che si tratta dell'unico cluster dimensionale in cui banche e assicurazioni sono significativamente più rappresentate.Solo il 5% dei "CEO puri" sono: di solito ricoprono tale posizione nelle. Considerando tutte le aziende, emerge undi genere, poiché i "CEO puri" uomini guadagnano il 41% in più rispetto ai CEO donne. Tuttavia, se limitiamo l'analisi al cluster aziendale in cui sono presenti poche donne CEO (vale a dire le aziende non finanziarie e le piccole imprese), scopriamo che le donne "CEO puri" guadagnano più degli uomini (rispettivamente circa 1 milione contro 900.000 euro). Tuttavia, il numero quasi trascurabile di donne "CEO puri" non è sufficiente per qualsiasi considerazione statistica.Secondo il Codice di Corporate Governance, la remunerazione deglidovrebbe essere proporzionata all'impegno individuale, tenendo conto anche dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è notevolmente inferiore e più stabile rispetto a quella degli amministratori esecutivi e si differenzia a seconda del ruolo ricoperto: i presidenti non esecutivi guadagnano in media 367.000 euro, gli amministratori indipendenti 64.000 euro e gli altri amministratori non esecutivi amministratori 63.000 euro.Tra gli amministratori indipendenti, leamministratori mostrano un leggero divario retributivo (-5% nel FTSE MIB, -3% nelle società Mid Cap e Small Cap): questa leggera differenza è principalmente determinata dai compensi dei comitati consiliari o da altre remunerazioni aggiuntive.