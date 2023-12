Bank of Japan, Ueda apre a fine tassi negativi

(Teleborsa) - Il, ha segnalato ulteriori sfide che la banca centrale del Giappone deve affrontare, nei prossimi mesi, ma anche fatto riferimento alla possibile fine della politica monetaria del Paese incentrata sui tassi negativi, alla luce dei segnali di un ulteriore raffreddamento dell'economia giapponese."Ci sono diverse opzioni. Ma non abbiamo preso una decisione relativa al target dei tassi di interesse che potremmo stabilire, una volta che porremo fine alla politica di tassi negativi”, ha detto Ueda. “Se manterremo i tassi a breve a zero o li alzeremo allo 0,1%, e a quale velocità porteremo i tassi allo 0,25% o allo 0,50%, dipenderà dalle condizioni economiche e finanziarie di quel momento”, ha aggiunto il banchiere.I commenti di Ueda hanno rafforzato le aspettative secondo cui la BOJ ridurrà le sue politiche ultra accomodanti e ricche di stimoli nel prossimo anno. Ma l’incertezza sui tempi mantiene ancora cauti gli addetti ai lavori."Probabilmente parla del posizionamento che abbiamo visto. Il mercato è molto, molto corto sullo yen e abbiamo un forte consenso per il 2024 sul fatto che questo sarà l'anno in cui porranno fine ai tassi negativi. Ciò dimostra quindi che il mercato è pronto ad aggrapparsi assolutamente a tutto ciò che può, alla luce di ciò", ha affermato Brown di TraderX.