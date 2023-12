Carburanti, Unem: nei primi 10 mesi del 2023 vendite in lieve aumento (+0,3%)

(Teleborsa) - Stando ai dati provvisori, nei primi dieci mesi 2023 isono calati dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2022. Da segnalare soprattutto la performance della benzina (+5,1%) che risulta in aumento anche rispetto ai livelli pre-pandemici e del jet-fuel. Stando ai dati provvisori, nei primi dieci mesi 2023 le vendite di(benzina + gasolio + gpl), sono risultate in lieve aumento (+0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2022, grazie essenzialmente al traino della benzina. Sono alcuni dei numeri contenuti nell'aggiornamento mensile disuiLo(benzina + gasolio) medio dei primi undici mesi 2023 (-3,6 cents) conferma, anzi migliora, l'andamento ampiamente negativo e di conseguenza conferma l'andamento virtuoso dei prezzi italiani rispetto a quelli medi europei. A novembre 2023 ilè stato in media pari a 1,837 €/litro, in calo di 10,2 cents rispetto al mese precedente grazie al parziale raffreddamento delle quotazioni internazionali. Rispetto a novembre 2022, quando però vigeva una aliquota ridotta di accisa, i prezzi alla pompa sono più alti di 14,7 cents.A novembre 2023 ilè stato in media pari a 1,825 €/litro, in calo di 8,2 cents rispetto al mese precedente a causa del raffreddamento delle quotazioni internazionali. Rispetto a novembre 2022, quando però vigeva una aliquota agevolata di accisa, i prezzi alla pompa sono comunque più bassi di 1,1 cents. A novembre 2023 il prezzo del gpl auto è stato pari a 0,726 €/litro, in lievissima salita rispetto ai prezzi del mese precedente. Rispetto a novembre 2022, quando vigeva oltretutto una aliquota ridotta di accisa, il prezzo è stato inferiore di quasi 5 cents.Nei primi otto mesi 2023, le importazioni disono ammontate a circa 10,4 milioni di tonnellate con un incremento del 6,8% rispetto allo stesso periodo 2022. In aumento gli arrivi soprattutto di benzina, biocarburanti, jetfuel e lubrificanti; in calo soltanto gli arrivi di Virgin Nafta e altri prodotti. Ledi semilavorati esteri segnano invece un forte calo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-32,5%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'aggiornamento mensile di Unem suiNei primi otto mesi 2023, ledi prodotti sono ammontate a 18,4 milioni di tonnellate con un decremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tra i prodotti esportati in maggior incremento la Virgin Nafta, il greggio, semilavorati e i lubrificanti. In forte calo soprattutto biocarburanti e gasoli. Nei primi nove mesi 2023, in base a dati provvisori, il costo che l'Italia ha sostenuto per rifornirsi didall'estero è sceso del 20% rispetto al 2022. Decremento che non è stato influenzato, se non marginalmente, dall'andamento dell'euro che è stato sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro (+2,3%).Nei primi nove mesi 2023, in base ai primi dati disponibili, l'Italia ha importatocon un decremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo 2022. Con l'embargo in vigore da dicembre non arrivano più greggi russi in Italia. L' Azerbaijan è risultato essere il primo fornitore dell'Italia seguito da Libia, Stati Uniti e Iraq.Nei primi dieci mesi 2023, le lavorazioni delle(di greggio, semilavorati esteri e additivi) sono state pari a 57,2 milioni/tonnellate, in calo del 2,2% rispetto allo stesso periodo 2022 ma in leggera ripresa nell'ultimissimo periodo. L'utilizzo degli impianti (riferito ai greggi e semilavorati) è stato pari a 76,7%.