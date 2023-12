AstraZeneca acquista produttore di vaccini Icosavax per 1,1 miliardi di dollari

AstraZeneca

Icosavax

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha stipulato un, società biofarmaceutica statunitense quotata al Nasdaq, focalizzata sulloutilizzando un'innovativa piattaforma di particelle proteiche virus-simili (VLP).L'acquisizione proposta si baserà sull'esperienza di AstraZeneca nel, rafforzando la pipeline in fase avanzata di vaccini e terapie immunitarie di AstraZeneca con il candidato vaccino sperimentale principale di Icosavax, IVX-A12. IVX-A12 è un potenziale vaccino VLP combinato di proteine di prima classe, pronto per la Fase III, che, due delle principali cause di gravi infezioni respiratorie e di ospedalizzazione negli adulti di età pari o superiore a 60 anni e quelli con condizioni croniche come malattie cardiovascolari, renali e respiratorie."Questa tecnologia di vaccino con particelle simili a virus ha il potenziale per trasformare la prevenzione contro gravi malattie infettive, tra cui RSV e hMPV - ha commentato Iskra Reic, Executive Vice President, Vaccines & Immune Therapies di AstraZeneca - Con l'aggiunta della risorsa principale di Icosavax pronta per la Fase III alla nostra pipeline in fase avanzata, avremo un vaccino sperimentale differenziato e avanzato e una piattaforma per l'ulteriore sviluppo di vaccini combinati contro i virus respiratori".Secondo i termini dell'accordo, AstraZeneca avvierà un'offerta pubblica per l'acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Icosavax per un prezzo di 15,00 dollari per azione in contanti al closing, più un diritto di valore contingente non negoziabile fino a 5,00 dollari per azione pagabile al raggiungimento di uno specifico traguardo. Insieme, i pagamenti anticipati e il potenziale valore contingente massimo rappresentano, se raggiunti, un, un premio del 91% rispetto al prezzo di mercato di chiusura di Icosavax l'11 dicembre 2023 e un premio del 130% rispetto al VWAP a 60 giorni.