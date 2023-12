Banco BPM, Castagna: remunerazione considerevole, dal 2024 acconto dividendo

Banco BPM

(Teleborsa) - "Ildegli azionisti. In particolare, Banco BPM incrementerà di tre volte l'utile netto nell'arco di piano (dai 2,1 miliardi di euro del 2019-2022 ai 6 miliardi di euro del 2023-26), incrementerà di 5 volte la remunerazione agli azionisti (da 0,7 miliardi di euro del 2019-2022 ai 4 miliardi di euro del 2023-26), mantenendo una solida capital position a circa il 14%". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico 2023-2026 "Tutto ciò porta a unain arco di piano, che è pari a oltre il 50% dell'attuale market cap e pari a circa il 40% del tangible book value (TBV)", ha aggiunto.Rispetto alle novità nella remunerazione, l'AD ha spiegato che "". Inoltre, dal 2024 in poi, "la forma di remunerazione (dividendi/buyback) sarà rivalutata periodicamente", mentre "un ulteriore incremento della remunerazione degli azionisti mediante utilizzo del capitale in eccesso verrà considerato in funzione del pieno raggiungimento degli obiettivi del piano".che avremo a fine piano", ha sottolineato Castagna.