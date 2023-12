Ferrari e Philip Morris, collaborazione per decarbonizzazione stabilimenti

Ferrari

Philip Morris International

(Teleborsa) -(PMI), partner dal 1973, hanno annunciato unaper esplorare, in collaborazione con PMI, metterà a sistema le competenze tecnologiche delle due aziende per individuare ed esplorare nuove tecnologie legate all'energia che possano supportare il percorso didi Maranello e Crespellano, situati a 30 km di distanza l'uno dall'altro nella Regione Emilia-Romagna.La partnership ha l'obiettivo di valutarenella generazione, stoccaggio e trasformazione di energia rinnovabile. Il primo studio esplorerà la fattibilità delle tecnologie di stoccaggio dell'energia a lunga durata e dovrebbe essere completato entro il terzo trimestre del 2024."Nell'anno del 50° anniversario della nostra partnership, Ferrari e PMI condividono il desiderio di fare evolvere la loro collaborazione nel segno della open innovation - ha commentato- Le nostre aziende collaboreranno alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche per sviluppare e ottimizzare l'uso dell'energia nei nostri processi industriali. Possiamo imparare molto dall'unione di team altamente specializzati provenienti da settori diversi".