Il calendario societario 2024 di Geox

Geox

(Teleborsa) - L'ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria. Inoltre, a seguito di tutti questi eventi verrà trasmesso un comunicato stampa.I vertici dihanno inoltre reso noto che il dividendo relativo all’esercizio 2023, che l’Assemblea degli Azionisti dovesseeventualmente deliberare, verrà posto in pagamento nel mese di maggio 2024CDA: Esame Dati Preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2023CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2023 e del Bilancio ConsolidatoAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2023CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2024Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria indicativamente alle ore 17:40