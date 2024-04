CVC punta a capitalizzazione di 15 miliardi di euro al debutto su Euronext Amsterdam

Euronext

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity e del credito, haindicativo per l'offerta pubblica iniziale (IPO) tra 13 e 15 euro per azione, per unadi mercato compresa tra circa 13 e 15 miliardi di euro. L'offerta ha luogo da oggi, lunedì 22 aprile 2024, a giovedì 25 aprile 2024, salvo accelerazione o estensione del calendario o ritiro dell'offerta.Lapropone di emettere nuove azioni sufficienti a raccogliere undi 250 milioni di euro. Supponendo che non venga esercitato l'opzione di Over-Allotment e che il prezzo sia fissato al punto medio dell'intervallo, alcuni degli attuali detentori di azioni stanno offrendo in vendita circa 96 milioni di Azioni esistenti.Supponendo che non venga esercitato l'opzione di Over-Allotment e che il prezzo sia fissato al punto medio, si prevede che l'sarà pari a circa 1,6 miliardi di euro, pari a circa l'11,4% del capitale azionario. Supponendo che l'opzione di Over-Allotment venga esercitata integralmente, l'entità dell'offerta dovrebbe essere pari a circa 1,8 miliardi di euro, pari a circa il 12,8% del capitale azionario.È stata presentata domanda di ammissione alla quotazione e alla negoziazione di tutte le azioni con il, il mercato regolamentato gestito da. Fatta salva l'accelerazione o l'estensione del calendario dell'offerta, l'inizio della negoziazione delle azioni è previsto alle ore 09:00 del 26 aprile 2024.