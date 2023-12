Antares Vision, Jeremy Coote nuovo CEO della controllata statunitense rfxcel

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha nominato(società statunitense interamente controllata), e Stephanie Seibel responsabile amministrativo e tesoriere di rfxcel. Sono stati gli accertamenti in merito a rfxcel, e il conseguente profit warning, a innescare le pesanti vendite sul titolo Antares Vision la scorsa settimana.Coote subentra al, che risulta titolare di 668.198 azioni di Antares VisionCoote è entrato in(controllata al 100% da Antares Vision) nel 2010 come membro del CdA ed è stato nominato CEO nel 2014. È stato fautore della leadership di ACSIS nel software per l'ecosistema della supply-chain. Hacome leader riconosciuto nel settore del software ERP e della supply-chain; in precedenza è stato presidente di SAP Nord America.Antares Vision ha anche rettificato un precedente comunicato, specificando cheha rassegnato le propriedalla carica di Sindaco Supplente della Società non per motivi di salute ma personali/professionali.