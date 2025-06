SG Company, Margherita Leder nuovo membro del Cda della controllata Knobs

SG Company Società Benefit

(Teleborsa) -, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha fatto sapere che oggi si è riunita l’Assemblea ordinaria della società, controllata al 51% da SG Company e specializzata in soluzioni Web 3.0 e Blockchain, e su sua proposta ha deliberare in merito alla nomina deicome nuovo membro del Cda, in sostituzione del consigliere uscente Romeo Gerli che si è dimesso per ragioni personali."SG Company ha scelto di credere nelledel web 3.0, investendo nel 2024 in KNOBS. Sono felice di poter portare un contributo attivo nel lavoro con il team, per evolvere ed aggiungere prodotti software proprietari che possano risolvere problemi reali ed offrire nuove opportunità alle aziende che ci scelgono. KNOBS ha al proprio interno talenti e competenze rilevanti da valorizzare, per favorire una crescita sostenibile, che porti benefici all'intero Gruppo SG", ha dichiarato Leder.