Victoria's Secret adotta "pillola avvelenata" per difendersi dall'australiano Brett Blundy

Victoria's Secret

(Teleborsa) - Il board di, marchio statunitense di abbigliamento femminile, hain risposta al consistente accumulo di azioni ordinarie da parte di BBRC International, un'entità controllata miliardario australiano Brett Blundy.Si tratta di una cosiddetta "", in italiano pillola avvelenata, che consente di ridurre la possibilità che un'entità possa acquisire il controllo accumulando azioni sul mercato senza riconoscere agli azionisti un premio e senza dare al board il tempo di una valutazione appropriata.Nel decidere di adottare il piano di diritti, il board ha considerato, tra l'altro, che: a partire da marzo 2025, BBRC ha iniziato ad aumentare la propria partecipazionedelle azioni in circolazione; BBRC ha effettuato acquisizioni di azioni ordinariestatunitense per quasi tre anni, non presentando i moduli richiesti dall'Hart-Scott-Rodino Act e non rispettando il periodo di attesa previsto dalla normativa, e ora ha presentato le opportune dichiarazioni correttive che le consentiranno di acquisire fino al 49,99% delle azioni con diritto di voto una volta scaduto il periodo di attesa, che sarà alle 23:59, ora orientale, del 21 maggio 2025; BBRC ha una comprovata esperienza nell'acquisizione di partecipazioni di controllo in società di vendita retail; eBBRC ha recentemente lanciato una nuova attività descritta come un marchio globale di lingerie, abbigliamento da notte e prodotti di bellezza."Alla luce delle circostanze e in linea con i propri doveri fiduciari, il board ha ritenuto necessario adottare un piano di diritti azionari per tutelare gli interessi a lungo termine di tutti gli azionisti di Victoria's Secret e prevenire tattiche volte ad acquisire il controllo della società senza corrispondere a tutti gli azionisti un premio adeguato per tale controllo - ha dichiarato la presidente Donna James - La società ha avviato un dialogo aperto e costruttivo con Blundy e altri rappresentanti di BBRC negli ultimi tre anni e apprezza l'investimento di BBRC nella società.e non vediamo l'ora di proseguire il nostro dialogo".Il nostro board e il team dirigenziale restanonell'ambiente macroeconomico, perseguendo al contempo una strategia mirata a liberare il pieno potenziale dei nostri marchi e della nostra attività sotto la guida del nostro nuovo CEO Hillary Super", ha aggiunto.In base al piano, Victoria's Secret ha detto che il 29 maggio emetterà un diritto per azione, che diventerà attivo solo se un azionista acquisirà una