Vianini, CONSOB approva prospetto informativo per aumento di capitale

Vianini

(Teleborsa) -, società del gruppo Caltagirone quotata su Euronext Milan e attiva nell'edilizia, harelativo all'offerta in opzione e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi l'11 dicembre 2023 e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 dicembre 2023.Come già comunicato, l'Aumento di Capitale verrà eseguito mediante l'ordinarie Vianini, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 2 azioni Vianini possedute, al prezzo di sottoscrizione di 0,797 euro per ciascuna Nuova Azione (di cui 0,066 da imputarsi a capitale sociale e 0,731 a sovrapprezzo), per unIlprevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (Diritti di Opzione) siano esercitabili dal 27 dicembre 2023 al 19 gennaio 2024, estremi inclusi e che siano negoziabili su Euronext Milan dal 27 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, estremi inclusi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2024.