Argentina, Milei vara mega-deregulation

(Teleborsa) - Mercoledì scorso il Presidente dell'Argentina, Jaha annunciato unche getta le basi per un'ampia deregulation dell'economia nazionale, presentato come la "base per la ricostruzione" del Paese afflitto da gravi squilibri macroeconomici e sociali.In untrasmesso a reti unificate, ilha presentato solo 30 delle oltre 300 deroghe e disposizioni che figurano nel testo e che verranno adesso sottoposte in blocco all'approvazione delle Camere. Secondo quanto si legge nel documento originale pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, idel decreto costituiscono il quadro generale che giustifica il resto delle 360 misure adottate.si decretasanitaria e sociale fino al 31 dicembre 2025". Il secondo è dedicato alla deregolamentazione e afferma che "lo Stato nazionale promuoverà la vigenza di un sistema economico basato su decisioni libere, adottate in un contesto di libera competenza".Per raggiungere questo fine, recita il testo, ", dei servizi e dell'industria". Il terzo articolo riguarda invece la politica estera commerciale, e afferma la necessità di adottare standard internazionali in materia di commercio di beni e servizi nel rispetto in particolare delle