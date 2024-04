HSBC incassa perdita di 1 miliardi più altri oneri da cessione Argentina

HSBC

(Teleborsa) - Il colosso finanziariosi prepara a lasciare l'Argentina con un pesante impatto in termini finanziari, poiché la big britannicaa Grupo Financiero Galici la suaper 550 milioni di dollari, subendo unadalla cessione. Oltre alla perdita, che sarà contabilizzata nel primo trimestre 2024, HSBC subirà l'impatto diconnessi a perdite storiche cumulative sulle riserve in valuta estera.La vendita, che si inserisce nell'ambito deglila sua attività e concentrarsi sui mercati core come l'Asia, segue quella delle attività canadesi a RBC.Nonostante la maxi perdita della cessionie, la banca britannica ha fornito rassicurazioni sull'del Gruppo e sul dividendo."HSBC Argentina è in gran parte un'attività focalizzata sul mercato nazionale, con connettività limitata al resto della nostra rete internazionale. Inoltre, date le sue dimensioni, genera anche una notevole volatilità degli utili del Gruppo quando i suoi risultati vengono tradotti in dollari statunitens", ha affermato il Ceo Noel Quinn, aggiungendo "rimaniamo impegnati in Messico e negli Stati Uniti e nel servire i nostri clienti internazionali".