L'Angola divorzia dall'OPEC: esce dal cartello in disaccordo con l'Arabia Saudita

Brent

WTI

(Teleborsa) -e con toni fortemente polemici nei confronti del cartello. Il Paese sudafricano, che faceva parte dell'OPEC dal 2007, ha sbattuto la porta, affermando che l'appartenenza al gruppo dei produttori di greggio non coincide più con i suoi interessi., ha affermato il Ministro per le Risorse, aggiungendo che "non ha più senso rimanere nell’organizzazione". "Non è stata una decisione presa alla leggera, ma è arrivato il momento”, ha concluso.L'Angola è da tempo in dimposta dal suo membro di maggior peso,, con la quale il Paese sudafricano ha fatto aper spuntare una politica più morbida. Una battaglia da cui il Paese, secondo produttore africano di petrolio,. In più l'OPEC all'ultimo vertice ha salutato, entrato a far parte del cartello, quindi il peso degli altri membri si è in parte anche ridotto., quando sono statee l'Angola, come altri Paesi membri,a favore di altri membri del cartello, come gli Emirati Arabi. Una decisione che prendeva atto del tracollo di produzione del 40% registrato negli ultimi anni. Le proteste si erano sollevate subito e quindi un terzetto di Paesi membri- IHS, Wood Mackenzie e Rystad Energy - risultato anch'esso in un taglio produttivo per Angola, Nigeria e Congo.Ora,, non tanto per la quantità di produzione persa che è ben poca cosa - l'Angola produce poco più di 1 milione di barili di greggio - quanto per le divisioni interne che ha dimostrato di avere, in un'era in cui la transizione energetica e la scelta compatta dell'Occidente di far a meno di fonti di origine fossile rischia di mettere fine al dominio del petrolio e dell'OPEC stesso.In ogni caso ilalla notizia dell'uscita dell'Angola ed i prezzi del greggio, dopo aver incorporato negli ultimi giorni le tensioni in Mar Rosso, hanno girato nuovamente al ribasso. Ilè di nuovo scivolato a 80 dollari ed ila 74,33 USD/barile.