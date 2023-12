Risparmio gestito, deflussi rallentano a novembre. Ma sono 49,5 miliardi da inizio anno

Poste Italiane

(Teleborsa) - A fine2023, ilammontava a, in aumento di circa 60 miliardi di euro rispetto al mese precedente. Lo comunica Assogestioni nella consueta mappa mensile, con l'Ufficio Studi che ha quantificato l'effetto performance in +3%.È diminuita anche l'entità dei, a novembre pari a -7,1 miliardi di euro (-49,5 miliardi di euro da inizio anno), di cui -2,1 miliardi di euro afferenti alle gestioni collettive e -5 miliardi di euro alle gestioni di portafoglio.La categoria a maggiore partecipazione retail, quella dei, ha fatto registrare 2,3 miliardi di euro di fuoriuscite, riconducibili principalmente ai dati su(-2,7 miliardi di euro),(-2 miliardi di euro) e, in misura minore,(-617 milioni di euro).All'opposto, si è rafforzato ulteriormente il trend positivo di raccolta dei, che a novembre hanno attratto 3,5 miliardi di euro di nuovi capitali, spingendo gli afflussi da inizio anno a 21,9 miliardi di euro per questa categoria di prodotti.Infine, lehanno registrato un saldo di raccolta negativo per 5 miliardi di euro.Considerando i fondi aperti e le gestioni di portafoglio, alsi piazzacon 812,3 milioni di euro, seguito da Arca con 464,5 milioni di euro e il gruppocon 267,1 milioni di euro.Tra le società che chiudono novembre 2023, al primo posto c'è il gruppocon circa -3.691,9 milioni di euro, seguito dacon -2.172,0 milioni di euro e il gruppoa -1.035,8 milioni di euro.