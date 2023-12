Terna ottiene certificazione "UNI Pdr 104 2021"

Terna

(Teleborsa) -è la prima società italiana a ottenere larelativa allaper la Capogruppo Terna S.p.A. e per le società controllate. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è stato inoltreal regime fiscale di, avviando così un più stretto rapporto di fiducia e un’interlocuzione trasparente con il Fisco.La certificazione, rilasciata da, è valida pered attesta unae sui loro processi di controllo. La certificazione, inoltre,dalla società per il perfezionamento delle procedure attinenti all’informativa finanziaria, nonché l’eccellenza delledelle persone che svolgono il servizio diRecentemente Terna è stata anchecon l’Agenzia delle Entrate, anche noto come "Cooperative Compliance"; circostanza che qualifica la società comedell’Agenzia delle Entrate. L’adesione al regime ha l’obiettivo disulle questioni fiscali più rilevanti tramite interlocuzioni costanti e preventive con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, questo importante risultato inserisce ladel Gruppo, anche in ambito ESG, dal momento che il gettito derivante dalla contribuzione fiscale costituisce un’importante fonte per lo sviluppo economico e sociale del Paese.Con il provvedimento di ammissione notificato dall’Agenzia delle Entrate, è stata dispostacon l’Amministrazione finanziaria italiana, pubblicato sul sito web dell'Agenzia.