Transpotec Logitec 2024, Purcaro (Dekra): "Occorre potenziare la logistica e rendere più competitivo il sistema dei trasporti"

(Teleborsa) - Transpotec Logitec 2024. Toni Purcaro, DEKRA: "Occorre potenziare la logistica e rendere più competitivo il sistema dei trasporti"Transpotec Logitec 2024 è stato un evento di grande rilievo per il settore dei trasporti e della logistica. La fiera ha visto la partecipazione di numerose aziende leader del settore, tra cui spicca DEKRA, multinazionale tedesca specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni. Secondo Toni Purcaro, Executive Vice President di DEKRA Group e Presidente di DEKRA Italia: "Transpotec Logitec rappresenta un'importante occasione per celebrare le innovazioni nel campo dei trasporti e della logistica, nonché per condividere idee e conoscenze tra gli operatori del settore. La presenza di DEKRA riflette l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni all'avanguardia volte a migliorare la sicurezza e l'efficienza nel settore dei trasporti. DEKRA, infatti, offre una vasta gamma di servizi che spaziano dalla formazione per l'autotrasporto alle perizie, dalle omologazioni alle revisioni dei veicoli industriali. In tal senso, la revisione dei pesanti fatta in tempo utile riducendo i costi “indiretti” (fermo del mezzo) rappresenta un elemento cardine per assicurare sicurezza sulle strade e competitività al settore. Le revisioni periodiche, la certificazione per la parità di genere secondo la norma UNI PDR 125; la certificazione F-GAS per la gestione dei gas fluorurati; la verifica dell'impronta di carbonio (carbon footprint) e la gestione dei rischi nella “supply chain" sono solo alcuni dei servizi che DEKRA mette a disposizione per contribuire a migliorare costantemente i risultati delle aziende del settore".L'Executive Vice President di DEKRA ha concluso rimarcando come "Transpotec Logitec 2024 rappresenti il palcoscenico ideale per condividere una visione di un futuro più efficiente e sostenibile per il settore dei trasporti e della logistica. Un futuro in cui aziende come DEKRA sono pronte a giocare un ruolo da protagoniste, mettendo a disposizione il proprio know-how e le proprie soluzioni innovative".