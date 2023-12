Trevi corre in Borsa dopo estensione Piano Industriale

Trevi

Trevi

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, dopo che il CdA ha approvato l'2022-2026, estendedone la durata di un anno al 2027.Tra le altre cose, è previsto un CAGR deinel periodo di riferimento 2023-2027 pari a circa il +5%, con ricavi al 2027 pari a 716 milioni di euro, e unin miglioramento dal 12% circa atteso a fine 2023 ad oltre il 13% atteso a fine 2027, con in EBITDA ricorrente a 96 milioni di euro a fine piano.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2643 e successiva a quota 0,2768. Supporto a 0,2518.